Механизм контроля транзита в Ормузском проливе подготовил Иран

В Иране завершилась разработка механизма контроля транзита в Ормузском проливе. Об этом 16 мая написал на своих страницах в соцсетях Эбрахим Азизи, глава комиссии парламента страны по национальной безопасности и внешней политике.

"Иран в рамках права на национальный суверенитет и обеспечения безопасности международной торговли подготовил профессиональный механизм контроля судоходства в Ормузском проливе на выделенном маршруте, вскоре он будет представлен"

– Эбрахим Азизи

Согласно разработанному механизму, право на пересечение Ормузского пролива будет только торговые суда и стороны, которые сотрудничают с Ираном, уточнил руководитель комиссии.

За особые услуги, предоставляемые в рамках механизма, власти Ирана намерены взимать плату.

Азизи также акцентировал внимание на том, что Ормуз по-прежнему будет закрыт для участников "Проекта Свобода".

Напомним, 3 мая президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о начале операции "Проект Свобода" в Ормузском проливе, в рамках которой планируется освобождать суда, застрявшие из-за блокады в Персидском заливе. Операция была приостановлена 6 мая. В США пояснили, что это было сделано, чтобы оценить возможность завершения переговоров с Ираном и заключения сделки.