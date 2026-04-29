В Ставрополье в 2026 году увеличат площадь виноградников

В Ставропольском крае аграрии планируют заложить 100 га новых виноградников в 2026 году. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на первого заместителя министра сельского хозяйства региона Елену Тамбовцеву.

Этот объем работ на 25% превышает показатели 2025 года, когда было высажено 80 га лозы. На сегодняшний день общая площадь виноградников в хозяйствах региона составляет 4,6 тыс га.

Также в текущем году в Ставропольском крае появится около 250 га новых плодовых садов и 120 га питомников. Общая площадь плодово-ягодных насаждений в сельхозорганизациях и КФХ достигает 7,4 тыс га.

На поддержку растениеводческой отрасли края в 2026 году направят более 2,5 млрд руб. На закладку и уход за многолетними насаждениями предусмотрено 514,4 млн руб. На развитие виноградарства и виноделия выделили 101 млн руб, а на страхование в растениеводстве выделили 785 млн руб.