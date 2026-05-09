Израиль атаковал 65 объектов "Хезболлы" в Ливане

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Израиле сообщили об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане. Они были нанесены по складам с оружием, наблюдательным постам и командным центрам.

Армия Израиля в течение последних суток нанесла удары по 65 военным объектам радикальной группировки "Хезболла" в южной части Ливана. Об этом сказано в сообщении Армии обороны еврейского государства (ЦАХАЛ).

В ЦАХАЛ отметили, что за это время уничтожили также два десятка вооруженных радикалов.

"За последние 24 часа Армия обороны Израиля нанесла удары по 65 объектам "Хезболлах" в нескольких районах Южного Ливана и уничтожила 20 террористов из "Хезболлах"

– армейская пресс-служба

Уточняется, что удары были нанесены по оружейным складам, наблюдательным постам и командным центрам.

