ХАМАС призвал ФАТХ согласовать единую палестинскую стратегию

Представители ХАМАС призвали положить конец межпалестинским разногласиям. В движении отметили, что настало время создать вместе с ФАТХ единую палестинскую стратегию.

Радикальная группировка ХАМАС обратилась к движению ФАТХ с призывом провести встречу для выработки палестинской национальной стратегии. Об этом сказано в заявлении ХАМАС.

"Призываем наших братьев в движении ФАТХ провести прямую встречу после завершения их нынешней конференции ради соглашения по национальной стратегии по всем вопросам, беспокоящим наш народ"

– ХАМАС

В заявлении отмечается, что настало время положить конец межпалестинским разногласиям.

"Сегодня мы нуждаемся во внутреннем национальном консенсусе, чтобы мы могли противостоять вызовам и опасностям, с которыми сталкиваемся" – ХАМАС

Напомним, 10 октября прошлого года между Израилем и ХАМАС вступило в силу соглашение о прекращении огня в секторе Газа.