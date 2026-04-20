США закрывают центр по контролю за перемирием между Израилем и ХАМАС

Администрация США приняла решение о закрытии центра, контролирующего перемирие между Израилем и ХАМАС. Военный орган США, который находится неподалеку от Газы, не справился со своей миссией.

Соединенные Штаты закрывают Центр гражданско-военной координации (CMCC), который был создан для контроля за перемирием между Израилем и радикальной группировки ХАМАС, а также доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщили информированные источники.

Соответствующее решение принято в связи с тем, что центр не справился с поставленными задачами: Израиль не собирается прекращать удары, а ХАМАС –складывать оружие.

Функции центра будут переданы Международной стабилизационной группе. Присутствие США сократится почти в 5 раз – с 190 до 40 человек. На смену военным прибудут гражданские специалисты.