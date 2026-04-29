АТОР: ситуация в Туапсе не повлияла на продажи туров в Геленджик и Сочи

Влияния ЧС связанной с пожаром на НПЗ в Туапсинском районе на продажи туров в Сочи и Геленджик не выявлено, поделилась исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Экологическая катастрофа меньше влияет на продажи в данном случае, чем, в принципе, цены и замедление потребления на внутреннем рынке"

– Майя Ломидзе

По ее словам, город Туапсе не слишком востребован среди туристов – чаще всего отдыхающие выбирают небольшие отдаленные поселки. Как сложится ситуация в этом году пока неясно.

"Мы как представители туристической индустрии степень загрязнения оценить не можем. Мы только видим, что продаж на данный момент нет. Но их и не должно быть. Чтобы оценить влияние всего случившегося в Туапсинском районе непосредственно на спрос, надо посмотреть, как пойдут продажи на лето. Они тоже пока весьма вялые"

– Майя Ломидзе

Отметим, что по данным на 28 апреля, в акватории Сочи загрязнений не выявлено, об этом сообщал мэр Сочи Андрей Прошунин.