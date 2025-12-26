В ОАЭ ждут российских туристов

Власти Объединенных Арабских Эмиратов ожидают, что Россия станет одной из первых стран, которые восстановят туристический поток на арабские курорты, хотя признают, что процесс восстановления потока путешественников будет долгим.

Россияне и граждане стран СНГ будут в числе первых туристов, которые отправятся в ОАЭ после восстановления турпотока, уверен вице-президент департамента по развитию туризма эмирата Рас-эль-Хайма Иад Расбей.

"Сразу весь турпоток, конечно, не восстановится. У нас есть рынки, которые мы называем "День один". Конечно, это будут Россия и страны СНГ"

- Иад Расбей

Процесс будет непростым – сейчас в стране действуют ограничения на продажу пакетных туров для туроператоров, да и сами туристы пока с опаской относятся к таким путешествиях, однако Иад Расбей не теряет надежды на то, что российский рынок будет первым, который вернется в Рас-эль-Хайму – к тому же власти ОАЭ намерены в скором времени с учетом отличных отношений между странами, скоро снять все ограничения, - добавил вице-президент департамента по развитию туризма. 

Напомним, ранее мы писали о том, что вместо ОАЭ в апреле 2026 года россияне выбирают для отдыха Турцию и Вьетнам. При этом главное выездное направление месяца – Египет, выяснили в АТОР. Согласно данным системы бронирования "Слетать.ру", в апреле 2026 года Эмираты отсутствуют в списке главных туристических направлений, тогда как прежде ОАЭ были среди самых востребованных направлений в это время года.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
Вам может быть интересно

