Вестник Кавказа

Россияне променяли ОАЭ на Турцию и Вьетнам в апреле

Морской порт
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Вместо ОАЭ в апреле 2026 года россияне чаще всего выбирают для отдыха Турцию и Вьетнам. При этом главное выездное направление месяца – Египет, выяснили в АТОР.

Турция один из главных бенефициаров перетока туристов в апреле в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, пишет АТОР.

Согласно данным системы бронирования "Слетать.ру", в апреле 2026 года Эмираты отсутствуют в списке главных туристических направлений, тогда как прежде ОАЭ были среди самых востребованных направлений в это время года. Сейчас топ-5 выглядит так:

  • Египет,
  • Турция,
  • Таиланд,
  • Вьетнам,
  • Россия.

При этом спрос на Египет и Таиланд оказался чуть ниже, чем на апрель 2025 года, спрос на весенний отдых в РФ стабильный, а Турция и Вьетнам стали популярнее – на 3,4% и 9,4% соответственно.

Также в апреле 2026 года вдвое вырос спрос на Китай, но это связано в большей степени с безвизовым режимом. Кроме того, в топ-10 на этот раз вошла Абхазия.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
350 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.