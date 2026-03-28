Россияне променяли ОАЭ на Турцию и Вьетнам в апреле

Вместо ОАЭ в апреле 2026 года россияне чаще всего выбирают для отдыха Турцию и Вьетнам. При этом главное выездное направление месяца – Египет, выяснили в АТОР.

Турция один из главных бенефициаров перетока туристов в апреле в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, пишет АТОР.

Согласно данным системы бронирования "Слетать.ру", в апреле 2026 года Эмираты отсутствуют в списке главных туристических направлений, тогда как прежде ОАЭ были среди самых востребованных направлений в это время года. Сейчас топ-5 выглядит так:

Египет,

Турция,

Таиланд,

Вьетнам,

Россия.

При этом спрос на Египет и Таиланд оказался чуть ниже, чем на апрель 2025 года, спрос на весенний отдых в РФ стабильный, а Турция и Вьетнам стали популярнее – на 3,4% и 9,4% соответственно.

Также в апреле 2026 года вдвое вырос спрос на Китай, но это связано в большей степени с безвизовым режимом. Кроме того, в топ-10 на этот раз вошла Абхазия.