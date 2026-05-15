Китай готов закупать продукцию кубанских аграриев

Китайские предприятия готовы закупать в России продукты питания, которые выращивают кубанские аграрии, также они заинтересовались готовой агропромышленной продукцией, произведенной на предприятиях края.

Вице-губернатор Кубани Александр Руппель и заместитель председателя Народного правительства провинции Хэйлунцзян (Китай) Цун Ли провели встречу на российско-китайской торгово-промышленной выставке, проходящей в Харбине, в ходе которой китайская сторона выразила заинтересованность в расширении сотрудничества с Краснодарским краем, в том числе в поставках молочной продукции и растительных масел, сообщила пресс-служба администрации региона.

"Для Краснодарского края КНР - стратегический партнер. Сегодня у нас есть прочная основа для развития динамичного и взаимовыгодного партнерства на уровне регионов. Мы готовы развивать сотрудничество в гуманитарной сфере, агропромышленном комплексе, ИТ, туризме и заинтересованы в совместных инвестиционных проектах"

- Александр Руппель

Готовность включиться в поставки своей продукции в Поднебесную уже подтвердили около 20 предприятий Кубани – они подготовили для китайских потребителей более 4 тыс. наименований товаров, в числе которых - масло, мука, макаронные и кондитерские изделия, сахар, мясные и молочные консервы, сыры, колбасы и полуфабрикаты. При необходимости кубанские предприятия готовы нарастить объемы производства, передает "Интерфакс".

Еще одной темой беседы стали перспективы развития сельского хозяйства регионов двух стран с применением высокотехнологичного оборудования и обмен опытом по внедрению передовых агротехнологий.

Также стороны обсудили возможность организации прямого авиасообщения между Пекином и Краснодарским краем, отметив: это может стать важным фактором для активизации торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия.