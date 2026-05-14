На фоне санкций и визита Трампа: с чем Путин отправится в Пекин?

Визит Владимира Путина в Китай должен закрепить стратегическое сближение Москвы и Пекина на фоне санкционного давления и растущей конкуренции КНР с США.

В Пекине начался высокий сезон политических контактов: на этой неделе с председателем КНР Си Цзиньпином встречался президент США Дональд Трамп, а на следующей к нему прилетит президент России Владимир Путин.

О подготовке визита российского лидера в Китай было известно довольно давно, однако конкретная дата оставалась под вопросом. В китайских СМИ сегодня появилась информация, что встреча Путина и Си состоится 20 мая. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пообещал журналистам, что "совсем-совсем скоро" будет официальное объявление, поскольку визит еще согласовывается с китайскими коллегами. При этом подготовка к нему завершена полностью, и все параметры поездки закреплены, добавил Песков.

Связи РФ и КНР в экономике

О чем же будут говорить Владимир Путина и председатель КНР Си Цзиньпин? В отличие от США, которым нужно улаживать споры и предотвращать будущие конфликты, например из-за Тайваня, повестка российско-китайских переговоров позитивная и нацелена на расширение и углубление отношений.

Песков, говоря о повестке, отметил следующее: "Она понятная - прежде всего это наши двусторонние отношения, это особые отношения привилегированного стратегического партнерства, солидный объем торгово-экономического взаимодействия, который стабильно превышает $200 млрд".

Если точнее, товарооборот России и Китая в прошлом году составил $228,1 млрд. Годом ранее показатели были выше почти на 7% и достигали рекордных $244 млрд.

Основой российско-китайских экономических отношений являются энергетика и машиностроение. Россия экспортирует в Китай нефть, уголь, газ, электроэнергию и лес, а импортирует из Китая оборудование, машины и потребительские товары. Россия является главным поставщиком природного газа в Китай, обеспечивая около 1/3 всего китайского импорта. По нефти Россия также на первом месте - на нее приходится 18% китайского импорта.

На встрече Трампа и Си Цзиньпина, по заявлениям Белого дома, китайский лидер согласился увеличивать закупки американской нефти. Комментируя тему расширения сотрудничества США и КНР, глава МИД Сергей Лавров дал понять, что российско-китайское партнерство не направлено против США.

"Еще Генри Киссинджер, по-моему, завещал, что отношения Вашингтона и с Пекином, и с Москвой должны быть лучше, чем отношения между Пекином и Москвой. Вот эта игра, в которую американцы, да и колонизаторы в целом играют долгие годы — “разделяй и властвуй”, нам она знакома", — заявил Лавров, добавив, что это не метод России и Китая.

Антикитайские санкции

Главным вызовом китайско-российским экономическим отношениям на сегодняшний день являются санкции Запада. В октябре 2024 года США ввели первые санкции против китайских компаний, обвинив их в выпуске систем вооружения в партнерстве с российскими предприятиями, в том числе БПЛА. При администрации Джозефа Байдена третичные санкции применялись довольно активно. Однако и с возвращением Дональда Трампа, несмотря на его диалог с Россией, практика не прекратилась. В сентябре 2025 года Минторг США ввел экспортные ограничения против ряда стран за поставки разной продукции в Россию. Наряду с предприятиями ОАЭ, Индии и Турции в список были включены 20 китайских компаний.

Вероятно, что одной из причин снижения российско-китайской торговли за последний год являются именно западные санкции. Китай и Россия уже предпринимают усилия по смягчению их эффекта. Частью мер в данном направлении выступает переход на национальные валюты. Осенью министр финансов РФ Антон Силуанов на 11-м Российско-Китайском финансовом диалоге в Пекине заявил, что страны на 99% перешли на рубли и юани в своей торговле, но нужны дополнительные меры, чтобы нейтрализовать эффект тарифов и санкций.

Китай страдает от американских санкций из-за сотрудничества не только с Россией, но и с другими странами. За пару дней до визита Трампа под санкции попали китайские компании Meentropy Technology и Earth Eye. Их Госдеп обвинил в предоставлении Ирану спутниковых снимков объектов США на Ближнем Востоке, которые иранцы использовали для ударов по партерам США и американским военным в регионе.

Москва и Пекин во внешней политике

Наряду с экономикой, Путин и Си будут затрагивать и международные вопросы. "Конечно, международные дела тоже будут активны на повестке", - отметил Песков.

В центре внимания здесь Иран. Трамп на встрече с Си пытался найти общий язык по иранскому конфликту. Китайский лидер поддержал тезисы, что Иран не должен обладать ядерным оружием, а Ормузский пролив должен быть открыт для судоходства. Россия в этими тезисами не спорит. Однако оба аргумента не должны стать поводами для очередной агрессии против Ирана. Китай и Россия выступают за мирное решение проблемы.

Не обойдут стороной президенты и украинский кейс. Здесь, в отличие от Ирана, позиции Си Цзиньпина, Трампа и Путина совпадают. Все они выступают за мирное урегулирование конфликта. Трамп, в отличие от Си, позиционирует себя в качестве главного посредника по конфликту, хотя председатель КНР тоже предлагал свою схему решения, известную как "12 пунктов".

США, как и ЕС, хотели бы, чтобы Китай оказал давление на Россию по Украине. Однако КНР не намерен использовать рычаги давления на Кремль, ибо сам нуждается в его поддержке: с учетом перекрытия Ормузского пролива значение России для китайской энергетической безопасности растет. Кроме того, Тайвань в обозримой перспективе может стать еще одной горячей точкой между США и Китаем, и Пекин будет рассчитывать на поддержку России.

В отличие от Трампа, который последний раз в Китае был в 2017 году, Путин - частый и желанный гость в КНР. Российский президент был в Китае в августе-сентябре в рамках саммита ШОС и на праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны. До этого Путин посещал Пекин и Харбин в мае 2024 года сразу после своего переизбрания.