Туркменистан стал наблюдателем в ИСЕСКО

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Статус наблюдателя в ИСЕСКО официально получил Туркменистан – он был предоставлен Ашхабаду на сессии Генконференции организации в Казани.

Наблюдателем в Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) стал Туркменистан, пишет официальная газета страны "Нейтральный Туркменистан".

Уточняется, что соответствующий статус был получен Туркменистаном в ходе 15-й сессии Генеральной конференции ИСЕСКО.

Мероприятие прошло в Казани в первый день деловой программы КазаньФорум накануне. Участниками пленарного заседания стали представители 30 стран, а также государства-наблюдатели. Более двадцати делегаций участвовали в онлайн-формате.

Напомним, ИСЕСКО – это специализированная межправительственная организация, она функционирует под эгидой Организации исламского сотрудничества. В ее работе участвуют 53 страны.

