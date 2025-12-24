Вестник Кавказа

Исторические памятники в Агдаме и Шуше включили в список наследия ИСЕСКО

Исторические памятники в Агдаме и Шуше включили в список наследия ИСЕСКО
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Участники комитета ИСЕСКО включили достопримечательности Агдама и Шуши в список культурного наследия организация в рамках сессии в Ташкенте.

В столице Узбекистана Ташкенте открылась  13-я сессия Комитета наследия исламского мира под эгидой ИСЕСКО. Участники выбрали исторические памятники, которые станут частью списка наследия исламского мира. В список попали достопримечательности в Агдаме и Шуше. 

Наследием ИСЕСКО теперь считаются историко-архитектурного музейного комплекса "Имарет" в Агдаме, а также государственный заповедник города Шуша. 

Отметим, что это включение в списки культурного наследия международной организации стало первым для Агдама и Шуши. 

Напомним, что "Имарет" в Агдаме открылся после восстановительных работ в сентябре 2024 года. В том же году Шуша была объявлена культурной столицей исламского мира, а также культурной столицей тюркского мира.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
735 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.