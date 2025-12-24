Исторические памятники в Агдаме и Шуше включили в список наследия ИСЕСКО

Участники комитета ИСЕСКО включили достопримечательности Агдама и Шуши в список культурного наследия организация в рамках сессии в Ташкенте.

В столице Узбекистана Ташкенте открылась 13-я сессия Комитета наследия исламского мира под эгидой ИСЕСКО. Участники выбрали исторические памятники, которые станут частью списка наследия исламского мира. В список попали достопримечательности в Агдаме и Шуше.

Наследием ИСЕСКО теперь считаются историко-архитектурного музейного комплекса "Имарет" в Агдаме, а также государственный заповедник города Шуша.

Отметим, что это включение в списки культурного наследия международной организации стало первым для Агдама и Шуши.

Напомним, что "Имарет" в Агдаме открылся после восстановительных работ в сентябре 2024 года. В том же году Шуша была объявлена культурной столицей исламского мира, а также культурной столицей тюркского мира.