Ветер 15 м/с парализовал работу канатной дороги на Эльбрусе

Штормовой ветер сначала остановил верхнюю станцию "Гарабаши", а затем парализовал всю канатную дорогу на Эльбрусе, вынудив администрацию закрыть все пять очередей.

Администрация курорта "Эльбрус" сообщила о временном прекращении работы всех пяти очередей канатной дороги. Причиной стал сильный порывистый ветер.

Утром в понедельник, 9 февраля, порывы ветра более 15 м/с вынудили курорт временно закрыть верхнюю станцию "Гарабаши" (3847 м). Подъем на остальных четырех участках канатной дороги "Мир" осуществлялся без ограничений. Спустя время ситуация изменилась.

"Канатные дороги Кругозор – Мир, Азау – Кругозор, Мир 2 – Баштала, Баштала – Чиран закрываются в связи с погодными условиями (ветер свыше 15 метров в секунду)"

– администрация курорта "Эльбрус"