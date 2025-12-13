Каратисты из Азербайджана на чемпионате Европы завоевали 6 медалей

Выступления азербайджанских каратистов на ЧЕ на Кипре прошли успешно, спортсмены завоевали медали разного достоинства.
Азербайджанские спортсмены на чемпионате Европы по каратэ среди молодежи и юниоров, который проходил в городе Лимассол на Кипре 6-8 февраля, показали высокие результаты, завоевав медали в различных возрастных и весовых категориях, сообщает Федерация каратэ Азербайджана.
Каратисты из АР взяли следующие медали:
- золото – Аладдин Маликов, кумите, в весе до 68 кг,
- серебро – Вусал Ганбаров, кумите, в весе до 55 кг,
- бронза – Джансу Ахмадзаде, кумите, в весе до 66 кг,
- бронза – Раван Абасов, кумите, в весе до 61 кг,
- бронза – Аслан Достуев, возрастная категория до 21 года, вес до 60 кг,
- бронза – Салман Салманов, ката, категория до 18 лет.