Каратисты из Азербайджана на чемпионате Европы завоевали 6 медалей

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выступления азербайджанских каратистов на ЧЕ на Кипре прошли успешно, спортсмены завоевали медали разного достоинства.

Азербайджанские спортсмены на чемпионате Европы по каратэ среди молодежи и юниоров, который проходил в городе Лимассол на Кипре 6-8 февраля, показали высокие результаты, завоевав медали в различных возрастных и весовых категориях, сообщает Федерация каратэ Азербайджана.

Каратисты из АР взяли следующие медали:

  • золото – Аладдин Маликов, кумите, в весе до 68 кг,
  • серебро – Вусал Ганбаров, кумите, в весе до 55 кг,
  • бронза – Джансу Ахмадзаде, кумите, в весе до 66 кг,
  • бронза – Раван Абасов, кумите, в весе до 61 кг,
  • бронза – Аслан Достуев, возрастная категория до 21 года, вес до 60 кг,
  • бронза – Салман Салманов, ката, категория до 18 лет.
