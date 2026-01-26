Кинематографисты Абхазии снимут художественный фильм "Нартский эпос"

Абхазские кинематографисты намерены снять в стране художественный фильм "Нартский эпос", который будет повествовать о богатырях-нартах, борющихся с силами зла, великанами и небожителями, рассказала режиссер Амра Начкебия.
По сюжету картина будет начинаться с прогулки матери нартов Сатаней Гуаши, рождения главного героя эпоса Сасрыквы и его коня Бзоу, а в канву художественной картины вплетут встречу с великанами и другие подвиги, которые он совершил, передает Sputnik Абхазия.
При съемке картины, первая часть которой будет состоять из трех 15-минутных серий, будет использоваться искусственный интеллект – это существенно сократит расходы на воссоздание сюжетов, описанных в эпосе, отметила режиссер.
Сценарий для двух из трех первых серий уже написан, снято несколько тизеров, уточнила Начкебия.