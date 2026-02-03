Вестник Кавказа

Российская экономика устойчива – Мишустин

Российская экономика устойчива – Мишустин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экономика России на данный момент отличается устойчивостью, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Председатель правительства России Михаил Мишустин дал оценку текущему состоянию российской экономики.

"(Состояние экономики - ред.), в первую очередь устойчиво... Достаточно все устойчиво"

– Михаил Мишустин

Премьер-министр заверил, что власти выполняют все социальные обязательства и продолжат делать это.

Мишустин также рассказал, что в приоритете была осознанная борьба с инфляцией "определенными мерами", которые координировались с Центральным Банком России. В результате, по его словам, удалось снизить инфляцию до уровня, ниже прогнозного, – 5,59% за год.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1070 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.