Российская экономика устойчива – Мишустин

Экономика России на данный момент отличается устойчивостью, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Председатель правительства России Михаил Мишустин дал оценку текущему состоянию российской экономики.
"(Состояние экономики - ред.), в первую очередь устойчиво... Достаточно все устойчиво"
– Михаил Мишустин
Премьер-министр заверил, что власти выполняют все социальные обязательства и продолжат делать это.
Мишустин также рассказал, что в приоритете была осознанная борьба с инфляцией "определенными мерами", которые координировались с Центральным Банком России. В результате, по его словам, удалось снизить инфляцию до уровня, ниже прогнозного, – 5,59% за год.