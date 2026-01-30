Иран поблагодарил Азербайджан за содействие в переговорах с США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выразил благодарность Азербайджану, а также другим странам региона, за содействие в возобновлении переговоров с США.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи высоко оценил участие Азербайджана и других стран региона в возобновлении ирано-американских переговоров, такое заявление министр сделал сегодня.

"Если раньше в переговорах участвовали европейцы, то на этот раз присоединились страны региона. Они намерены помочь, и мы уважаем их добрые намерения"

– Аббас Аракчи

Дипломат обратил внимание на серьезные усилия, которые Азербайджан и другие страны региона приложили для восстановления переговорного процесса между Тегераном и Вашингтоном. Аракчи подчеркнул, что упомянутые им государства хотят оказать помощь, и власти Ирана уважают их добрую волю.

"Они семь раз консультировались с (президентом Ирана Масудом - ред.) Пезешкианом. Я тоже встречался и разговаривал по телефону со своими коллегами из стран региона"

– Аббас Аракчи

Министр также напомнил о своей встрече в Дохе с катарским коллегой, отметил, что продолжаются консультации с Россией и Китаем – Москву и Пекин информируют о ходе переговоров.

Кроме того, глава МИД ИРИ уточнил, что ирано-американские переговоры получат продолжение только если на повестке будут только вопросы ядерной программы.

Он добавил, что время и место нового раунда переговоров стороны определят по согласованию с главой МИД Омана, при этом может быть выбрано новое место проведения.