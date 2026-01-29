Турция и Азербайджан ставят Трампу заслон: "Нет войне с Ираном"

Пока Дональд Трамп грозит Тегерану "огромной армадой", Анкара призвала его к диалогу, а Баку запретил использовать свою территорию для ударов по Ирану.

Президент США Дональд Трамп пока не начинает американскую военную операцию против Ирана, но вопрос еще не закрыт. В недавнем посте в Truth Social от 27 января он предупредил Тегеран о приближении "огромной армады" во главе с авианосцем "Авраам Линкольн". "Следующая атака будет гораздо хуже", чем в июне прошлого года, сказал Трамп.

Телеграм-канал "Поворот на Восток" приводит список новостей, сообщающий о резком обострении на Ближнем Востоке: страны Персидского залива эвакуируют персонал с морских нефтяных и газовых платформ и наземных месторождений, оставляя лишь группы быстрого реагирования; Иран укрепляет береговую линию в Персидском заливе и в Аравийском море против возможных диверсантов.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи накануне провел телефонные разговоры с коллегами из Азербайджана, Омана, Пакистана, Египта, Катара, ОАЭ и Турции, в то время как турецкие спецслужбы раскрыли ячейку иранской разведки, шпионившую за военными объектами США и НАТО.

США наращивают силы: 29 января из Америки выдвинулись дополнительные группы самолетов радиоэлектронной борьбы, дозаправщики и F-35. Израиль проверяет бомбоубежища и службу тыла. Россия рассматривает эвакуацию персонала с АЭС Бушер в Иране, надеясь на неприкосновенность ядерных объектов, а ВВС КНР за три недели выполнили несколько десятков рейсов военно-транспортных самолетов в Иран.

Сейчас, помимо Трампа и самого Ирана, основное внимание сосредоточено на иранских соседях.

Помимо рейдов против шпионов, пару дней назад в СМИ появились сообщения о том, что Анкара готовится создать буферную зону в Иране на случай наплыва мигрантов и не будет проводить политику "открытых дверей", как в свое время Германия для сирийских беженцев. Турция опасается также возможности активизации боевиков Рабочей партии Курдистана, с которыми Анкара успешно справилась в Турции и частично - в Сирии. В Иране курды проживают в соседней с Турцией провинции Западный Азербайджан. Позднее информация о буферной зоне была опровергнута источником в администрации Реджепа Тайипа Эрдогана.

Турция сейчас играет активную роль в работе по предотвращению боестолкновения США с Ираном. 29 января в Анкару вылетел глава МИД ИРИ Аббас Арагчи. Его турецкий коллега Хакан Фидан заявил, что "неправильно снова начинать войну". Фидан дал совет Белому дому - переговоры.

"Иран готов вновь вести переговоры по ядерной программе. Мой совет американским друзьям всегда был таким — закрывайте вопросы с Ираном один за другим. Начните с ядерной программы и закройте ее, затем переходите к другим вопросам. Если же объединить все в один пакет, нашим иранским друзьям будет очень трудно с этим смириться и пройти через этот процесс. Иногда это может показаться им унизительным и будет крайне сложно объяснить не только себе, но и руководству. Если мы сможем сделать ситуацию более терпимой, это поможет", — сказал турецкий министр в интервью Al Jazeera.

Фидан имеет ввиду, что у Трампа есть претензии не только на изменение ядерной программы Ирана, но и на другие вопросы, как ликвидация баллистических ракет и прекращение поддержки "Оси сопротивления".

Анкара пытается остановить эскалацию. Прислушается ли Трамп, неясно, но Эрдогана он уважает, в том числе из-за его достижений в смене режима в Сирии.

Другой сосед Ирана тоже находился начеку. Американские медиа решили обратить внимание на азербайджанский фактор в Иране. На неделе в The Washington Post вышла колонка о сценариях распада Ирана по этническому принципу, как это было с Югославией.

Азербайджанцы все чаще пользуются турецкими и азербайджанскими СМИ, интересуются своими тюркскими корнями и требуют образования на родном языке, пишет автор колонки Майкл Доран, директор Центра мира и безопасности на Ближнем Востоке при Институте Хадсона. В случае внутреннего конфликта в Иране, утверждает Доран, Баку может вмешаться для защиты азербайджанцев, возможно, с поддержкой Анкары. Автор предупреждает, что ставка на такого перса-националиста, как Реза Пехлеви, рискует оттолкнуть другие иранские национальности, включая азербайджанцев, видящих в нем символ персидского шовинизма.

"Вашингтону следует широко консультироваться с иранцами всех этнических групп. Ему также следует консультироваться с лидерами в соседних странах... особенно с президентом Ильхамом Алиевым в Баку", - предлагает Доран, советуя Трампу готовиться к неопределенности, а не навязывать свои фигуры в иранском руководстве.

Колумнист авторитетного американского издания по сути подстрекает Турцию и Азербайджан к активным действиям. Но благо, что решения в Баку принимает не американские глобалисты, не Трамп и не Израиль с Великобританией, а лидер суверенной страны, президент Ильхам Алиев.

Поэтому глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов во вчерашнем телефонном диалоге с Аббасом Аракчи. подчеркнул, что Баку не допустит использования азербайджанской территории и воздушного пространства для осуществления военных операций как против Ирана, так и против любой другой страны.

С действующим режимом в Иране у Азербайджана были проблемы. Тегеран не оказывал поддержки Баку во время Карабахской войны, скорее наоборот - Исламская Республика стала важным экономическим партнером Армении. По завершении Карабахской войны Иран время от времени устраивал демонстративные военные учения у границ Азербайджана и постоянно критиковал открытие Зангезурского коридора через Армению. Три года назад в посольстве Азербайджана в Тегеране был совершен теракт.

Однако все это не повод для того, чтобы Баку выступил враждебно против соседа. Во-первых, Азербайджанская Республика думает о судьбе своих соотечественников за Аразом: в случае гражданской войны или интервенции США они явно пострадают. Если сменится власть, то под Резой Пехлеви они себя будут чувствовать угнетенными явно больше, чем сегодня, когда и верховный лидер Али Хаменеи, и президент Масуд Пезешкиан - азербайджанцы.

А во-вторых, отношения Баку и Тегерана после прихода к власти президента Пезешкиана наладились. Как известно, Масуд Пезешкиан опирался на голоса этнических азербайджанцев на выборах, и обещал улучшить условия их жизни. Он приезжал в Баку и читал стихотворение Шахрияра на азербайджанском языке. После объявления американской версии Зангезурского коридора, проекта TRIPP, Пезешкиан не стал позиционировать проект как угрозу Ирану.

Так что у Ильхама Алиева нет каких-либо оснований встраиваться в план Трампа по раскачиванию соседней страны. У Турции, как видно по словам Фидана, тоже.