Режим судоходства в Ормузском проливе определят Иран и Оман – Тегеран

Судоходство в Ормузском районе после окончания войны США и Израиля против Ирана не будет прежним, соответствующее заявление сделал замглавы МИД ИРИ Вахид Джалалзаде.

"Если эта война закончится, мы обязательно создадим правовой режим (прохода - ред.) в Ормузском проливе совместно с Оманом"

– Вахид Джалалзаде

Он еще обратил внимание на то, что этот правовой режим будет отличаться от положения дел, существовавшего до войны.

Дипломат также заверил, что за соблюдение этого режима будут нести ответственность вооруженные силы Исламской Республики.