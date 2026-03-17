Вестник Кавказа

Режим судоходства в Ормузском проливе определят Иран и Оман – Тегеран

Корабль на рейде
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В случае окончания американо-израильской войны против Ирана в Ормузском проливе будет обеспечиваться новый режим прохода судов, заявили в Тегеране.

Судоходство в Ормузском районе после окончания войны США и Израиля против Ирана не будет прежним, соответствующее заявление сделал замглавы МИД ИРИ Вахид Джалалзаде.

"Если эта война закончится, мы обязательно создадим правовой режим (прохода - ред.) в Ормузском проливе совместно с Оманом"

– Вахид Джалалзаде

Он еще обратил внимание на то, что этот правовой режим будет отличаться от положения дел, существовавшего до войны.

Дипломат также заверил, что за соблюдение этого режима будут нести ответственность вооруженные силы Исламской Республики.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
935 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.