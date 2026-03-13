Правила судоходства через Ормуз изменятся после войны – МИД Ирана

Глава иранского МИД сообщил о планах пересмотреть режим прохода судов через Ормузский пролив после окончания текущей войны.

Иран видит необходимость в изменении правил прохода судов через Ормузский пролив, такое заявление сделал министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи, передает телеканал Al Jazeera.

"На мой взгляд, после окончания войны необходимо выработать новые механизмы регулирования для Ормузского пролива и порядка прохождения через него судов, чтобы обеспечить безопасное судоходство в этой акватории на постоянной основе - на основе четких правил, с учетом интересов Ирана и всего региона"

– Аббас Аракчи

По мнению министра, Иран на северной стороне, а также Оман и ОАЭ на южной стороне пролива должны выступать гарантами безопасности судоходства в Ормузе.

С 28 февраля, когда началась военная агрессия США и Израиля против Ирана, Ормузский пролив, через который на мировой рынок поступает около трети всей нефти и СПГ, практически закрыт для судоходства.