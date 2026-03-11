Ормузский пролив: где находится и почему так важен

Сообщения о закрытии Ормузского пролива пошатнули рынки: выросли цены на нефть, газ, удобрения. Почему небольшой пролив на Ближнем Востоке имеет такое значение для мировой экономической стабильности?

Ормуз на карте мира

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и далее с Аравийским морем, северной частью Индийского океана. Пролив узкий, его максимальная ширина составляет менее 100 км, минимальная - 39 км. Длина Ормуза – 167 км. Пролив разделен на два транспортных канала, ширина каждого 2,5 км, буферная зона между ними – 5 км.

Кто контролирует Ормузский пролив

Северная часть пролива принадлежит Ирану, южная – Объединенным Арабским Эмиратам и Оману. Согласно договору Ирана и Омана о границе от 1974 года, Ормузский пролив поделен между странами на две равные части и обе страны совместно несут ответственность за защиту пролива и контроль за движением судов. Однако, с учетом формы пролива, большая протяженность его берега относится к Ирану: Ормуз изогнут полукругом, внешняя часть которого протянута вдоль иранского побережья.

Чем важен Ормузский пролив

Через Ормузский пролив, как через бутылочное горлышко, идут все морские перевозки стран Ближнего Востока. Альтернатив маршруту нет. Пролив обеспечивает выход товаров из ближневосточного региона на мировой рынок. Стратегическое значение Ормузского пролива нельзя переоценить, от него зависит глобальная энергетическая безопасность: он обеспечивает значительные поставки нефти и газа на мировой рынок.

Ормузский пролив: нефть и газ

Через пролив проходит до 30% мировой нефти, экспортируемой морским путем, а с учетом нефтепродуктов – до 40%. Также Ормузский пролив – единственный коридор для поставок 20% мирового сжиженного газа (СПГ).

Кто перевозит нефть через Ормузский пролив? Основные поставщики нефти и нефтепродуктов: Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Иран, Кувейт, Катар. При этом Саудовская Аравия – крупнейший в мире экспортер нефти.

Основные покупатели ближневосточной нефти: Китай, Индия, Южная Корея, Япония, другие страны Азии, Европа. Свыше 80% нефтяных поставок приходится на азиатский регион.

Катар – один из трех крупнейших мировых экспортеров СПГ, с долей на рынке более 20%.

Блокировка Ормузского пролива

Важнейший для мировой экономики пролив был, по сути, заблокирован Ираном на фоне стартовавшей 28 февраля военной кампании США и Израиля против Исламской Республики. Обстановка в регионе ставит под угрозу судоходство, кроме того о закрытии пролива, и даже его минировании, заявляет иранский КСИР. Несмотря на заверения официальных властей Ирана о том, что Ормуз не заблокирован, с начала конфликта лишь несколько судов пересекли пролив – за исключением иранских танкеров, которые продолжают пользоваться морским путем. Суда других стран образовали с двух сторон от пролива пробки: одни не могут выйти из Персидского залива, другие не могут войти в него. В обычное время через пролив ежедневно проходит около 300 судов.

Такая ситуация привела к нестабильности и резкому росту цен на нефтяном рынке и рынке СПГ, продолжительная блокада Ормузского пролива может вылиться в крупнейший мировой энергетический кризис.

Что везут через пролив – не только энергоносители

Ормузский пролив используется на только для прохода нефтяных танкеров и газовозов. Также через узкий пролив осуществляется экспорт таких товаров, как:

удобрения,

алюминий,

гелий,

продукты нефтехимии, используемые для производства пластика.

По данным Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), Омруз обеспечивает около трети мировой морской торговли удобрениями. Около 16 млн т удобрений экспортируются по этому каналу ежегодно. Прежде всего, речь идет об азотных удобрения, в частности карбамиде из Катара, а также амиаке – страны Персидского залива поставляют порядка 30% мирового аммиака. В числе главных покупателей Индия, Китай и Бразилия.

Война против Ирана и ситуация с судоходством в проливе уже привела к скачку биржевых цен на удобрения.

Ситуация может привести к значительному росту цен на продовольствие во всем мире.