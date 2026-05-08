Памятное мероприятие к 103-летию со дня рождения Гейдара Алиева прошло в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в воскресенье было проведено памятное мероприятие по случаю 103-летия со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, сообщает посольство АР в России.

Оно было организовано Генеральным консульством Азербайджанской Республики в Санкт-Петербурге.

Участниками мероприятия стали Генеральный консул Турции Башар Башол, азербайджанские офицеры, проходящие обучение в военных академиях Минобороны РФ в Санкт-Петербурге, представители азербайджанской диаспоры и сотрудники Генконсульства АР.

Сотрудники Генконсульства возложили цветы к барельефу Гейдара Алиева на здании Высшей школы Министерства государственной безопасности СССР: там общенациональный лидер Азербайджана учился в 1949-1950 годах.

На памятном мероприятии, прошедшем в Генконсульстве, к бюсту Гейдара Алиева также были возложены цветы. Затем была объявлена минута молчания.

Открыл мероприятие и.о. Генконсула Анар Юсифзаде. Он поведал о жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева, указав на то, что современный Азербайджан, уверенно идущий по пути прогресса, представляет собой триумф жизненного труда Гейдара Алиева.

"А. Юсифзаде обратил особое внимание на то, что сильное азербайджанское государство восстановило свой суверенитет и территориальную целостность под руководством Верховного Главнокомандующего, президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, одержав победу в 44-дневной Отечественной войне"

– посольство Азербайджана в России

Генеральный консул Турции в Санкт-Петербурге Башар Башол в ходе выступления обратил особое внимание на то, что дружеские и братские отношения между Баку и Анкарой, основа которых была заложена именно Гейдаром Алиевым, на сегодняшний день продолжают успешно развиваться.

"Представитель азербайджанской общины в Санкт-Петербурге Сиявуш Ахмадалиев отметил, что выдающийся государственный деятель Гейдар Алиев внес неоценимый вклад в укрепление многовековых дружеских отношений между народами Азербайджана и России и в развитие добрососедских и стратегических партнерских отношений между двумя странами, а также проявлял особую теплоту к г. Санкт-Петербургу и проживающим здесь азербайджанцам"

– посольство Азербайджана в России

Во время мероприятия был продемонстрирован видеоролик, рассказывающий о жизни и деятельности Гейдара Алиева.