Спикер парламента опроверг стремление Армении в НАТО

Ален Симонян исключил возможность присоединения Армении к НАТО. Спикер парламента РА отметил, что Ереван должен сохранять нейтралитет.
Армения не должна состоять в каком-то военном блоке. Об этом заявил спикер парламента страны Ален Симонян.
"Я не считаю, что Армения должна быть в каком-то военном блоке, я считаю, что роль Армении, учитывая, где наша страна находится, учитывая наши возможности, она должна быть нейтральной и не должна быть ни в одной, ни в другой чаше"
– спикер парламента РА
Он подчеркнул, что Армения не должна становиться предметом торга и для одной, и для другой стороны
"Наша страна маленькая, и для одной, и для другой стороны она будет предметом торга, а я не хочу, чтобы моя страна была предметом торга ни для России, ни для Брюсселя, ни для США, ни для другой стороны"
– Ален Симонян