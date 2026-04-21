Спикер парламента опроверг стремление Армении в НАТО

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ален Симонян исключил возможность присоединения Армении к НАТО. Спикер парламента РА отметил, что Ереван должен сохранять нейтралитет.

Армения не должна состоять в каком-то военном блоке. Об этом заявил спикер парламента страны Ален Симонян.

"Я не считаю, что Армения должна быть в каком-то военном блоке, я считаю, что роль Армении, учитывая, где наша страна находится, учитывая наши возможности, она должна быть нейтральной и не должна быть ни в одной, ни в другой чаше"

– спикер парламента РА

Он подчеркнул, что Армения не должна становиться предметом торга и для одной, и для другой стороны

"Наша страна маленькая, и для одной, и для другой стороны она будет предметом торга, а я не хочу, чтобы моя страна была предметом торга ни для России, ни для Брюсселя, ни для США, ни для другой стороны"

– Ален Симонян

