Пашинян встретился со спецпредставителем НАТО

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился со спецпредставителем генсека НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Кевином Гамильтоном, сообщила пресс-служба кабинета министров РА.

Никол Пашинян особо отметил сотрудничество Еревана и НАТО по вопросу обеспечения безопасности в регионе Южного Кавказа.

В ходе встречи стороны обсудили аспекты, которые представляют взаимный интерес.

"Собеседники обсудили ряд вопросов повестки партнерства Армения–НАТО. Были затронуты перспективы развития сотрудничества, а также эффективная реализация совместных программ"

– пресс-служба армянского кабмина

Также премьер-министр Армении подчеркнул, как важно развивать совместную работу в вопросе региональной безопасности, особенно, в контексте вызовов сегодняшнего дня.

По словам Кевина Гамильтона, НАТО "придает большое значение партнерству с Арменией и готово продолжать сотрудничество в представляющих взаимный интерес сферах".

Как отметили в пресс-службе Кабинета министров РА, общая цель, как Армении, так и НАТО – обеспечение мира и стабильности в регионе.