На разблокировку Ормузского пролива потребуется полгода – СМИ

Руководство вооруженных сил США считает, что на полное разминирование Ормузского пролива может потребоваться до полугода, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Согласно источнику, такую операцию можно будет начать проводить только после полного окончания боевых действий в Иране.

Как пишет The Washington Post, блокировка Ормузского пролива может негативно влиять на мировую экономику до конца 2026 года.

Цены на нефть и бензин в мире будут оставаться высокими долгое время, несмотря на заключение вероятной сделки между Вашингтоном и Тегераном, отмечает издание.