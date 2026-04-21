Вестник Кавказа

На разблокировку Ормузского пролива потребуется полгода – СМИ

Карта Ормузского пролива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Американские СМИ пишут, что Пентагон определил сроки, необходимые на открытие судоходства в Ормузском проливе – на это может уйти не менее шести месяцев.

Руководство вооруженных сил США считает, что на полное разминирование Ормузского пролива может потребоваться до полугода, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Согласно источнику, такую операцию можно будет начать проводить только после полного окончания боевых действий в Иране.

Как пишет The Washington Post, блокировка Ормузского пролива может негативно влиять на мировую экономику до конца 2026 года.

Цены на нефть и бензин в мире будут оставаться высокими долгое время, несмотря на заключение вероятной сделки между Вашингтоном и Тегераном, отмечает издание.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
975 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.