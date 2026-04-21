Еще одно судно подверглось обстрелу у берегов Ирана – СМИ

Возле побережья Ирана произошел новый инцидент с обстрелом судна. Согласно предварительным данным, никто из членов экипажа не пострадал.

Неподалеку от берегов Ирана 22 апреля было атаковано грузовое судно. Об этом рассказали в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Огонь по кораблю был нанесен в 8 морских милях к западу от Исламской Республики.

Капитан судна рассказал, что в результате инцидента ни один член экипажа не пострадал. В настоящее время все они находятся в безопасности.

Информация о повреждениях судна на данный момент не поступала.

Ранее сегодня сообщалось, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковал контейнеровоз неподалеку от побережья Омана.