На Ставрополье построят завод безалкогольных напитков за 500 млн рублей

В Ставропольском крае к лету 2032 года появится новое предприятие по выпуску безалкогольных напитков и питьевой воды с объемом инвестиций в 500 млн рублей.

Компания "Каскад" построит завод по розливу питьевой воды и безалкогольных напитков в Георгиевском округе Ставропольского края. Об этом сообщило информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на замминистра экономического развития региона Илью Лобанова.

Объем инвестиций в проект оценивается в 500 млн рублей. Как уточнил замминистра, реализация проекта займет ровно шесть лет: работы стартуют в июле 2026 года, а окончательный ввод объекта в эксплуатацию запланирован на июнь 2032 года.

По информации ведомства, штат будущего завода составит 65 сотрудников. При этом точные данные о производственных мощностях и объемах выпускаемой предприятием продукции на данный момент не раскрываются.