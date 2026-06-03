Бальнеологическую лечебницу модернизируют на Ставрополье

Бальнеологическую лечебницу города Георгиевска Ставропольского края модернизируют за 6,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ставрополья.
Уточняется, что соответствующее соглашение было заключено между губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым и председателем совета директоров группы компаний "Основа" Александром Ручьевым в рамках ПМЭФ-2026.
Проект модернизации позволит расширить возможности по размещению пациентов и перечню услуг в лечебнице. В частности, будет создано 400 новых рабочих мест.
Также, по словам губернатора Ставрополья, в лечебнице появится направление реабилитации.
"Ставропольским бальнеокурортам больше двухсот лет. У нас есть давние истории и традиции оздоровления. Сегодня их важно дополнять современным уровнем комфорта, передовым оснащением здравниц, чтобы соответствовать максимально широким запросам людей"
– Владимир Владимиров
Кроме того, в рамках этих средств в Георгиевске планируют построить многофункциональный санаторно-бальнеологический комплекс.