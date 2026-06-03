Вестник Кавказа

Бальнеологическую лечебницу модернизируют на Ставрополье

Бальнеологическую лечебницу модернизируют на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На капитальный ремонт и модернизацию бальнеологической лечебницы в Георгиевске Ставропольского края выделят 6,5 млрд рублей.

Бальнеологическую лечебницу города Георгиевска Ставропольского края модернизируют за 6,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ставрополья.

Уточняется, что соответствующее соглашение было заключено между губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым и председателем совета директоров группы компаний "Основа" Александром Ручьевым в рамках ПМЭФ-2026.

Проект модернизации позволит расширить возможности по размещению пациентов и перечню услуг в лечебнице. В частности, будет создано 400 новых рабочих мест.

Также, по словам губернатора Ставрополья, в лечебнице появится направление реабилитации.

"Ставропольским бальнеокурортам больше двухсот лет. У нас есть давние истории и традиции оздоровления. Сегодня их важно дополнять современным уровнем комфорта, передовым оснащением здравниц, чтобы соответствовать максимально широким запросам людей"

– Владимир Владимиров

Кроме того, в рамках этих средств в Георгиевске планируют построить многофункциональный санаторно-бальнеологический комплекс.

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