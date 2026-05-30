Обновленный терминал Ставропольского аэропорта откроют в 2027 году

Реконструированный международный терминал в аэропорте "Ставрополь" откроют в начале следующего года, такое заявление сделал губернатор региона Владимир Владимиров на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).
Он отметил, что ремонт воздушной гавани проходит при поддержке холдинга "Новапорт", без заемных средств.
"Мы предполагаем, что к концу текущего года международный терминал в аэропорту "Ставрополь" будет открыт. И мы, как акционер аэропортов, и вторая сторона ("Новапорт" - ИФ) обеспечили финансовые вложения в этот проект"
– Владимир Владимиров
Как сообщил губернатор, после ремонта ожидается, что пропускная способность международного сектора увеличится до 120 пассажиров в час.
Напомним, соглашение о развитии аэропортов в Ставрополе и Минеральных Водах между правительством Ставропольского края и министерством транспорта РФ былр заключено в ходе ПМЭФ-2025.