Узбекистан принял свыше 5 млн туристов в этом году

Узбекистан становится популярнее у туристов: за первые месяцы 2026 года центральноазиатская республика приняла на 27% больше иностранных путешественников, чем годом ранее.

В этом году Узбекистан принял свыше 5,3 млн туристов, что более чем на 1 млн человек превысило показатели прошлого года. В процентном отношении рост составил 27,3%, информирует Комитет по туризму.

"Такие темпы роста свидетельствуют о том, что Узбекистан постепенно становится одним из наиболее динамично развивающихся туристических направлений Центральной Азии"

– Комитет по туризму

Сообщается, что туризм принес стране свыше $2,2 млрд в этом году. Туризм становится одной из важнейших отраслей экономики центральноазиатской республики.