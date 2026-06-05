Вестник Кавказа

Узбекистан принял свыше 5 млн туристов в этом году

Самарканд
© Фото: Софико Георгадзе/ “Вестник Кавказа“
Узбекистан становится популярнее у туристов: за первые месяцы 2026 года центральноазиатская республика приняла на 27% больше иностранных путешественников, чем годом ранее.

В этом году Узбекистан принял свыше 5,3 млн туристов, что более чем на 1 млн человек превысило показатели прошлого года. В процентном отношении рост составил 27,3%, информирует Комитет по туризму. 

"Такие темпы роста свидетельствуют о том, что Узбекистан постепенно становится одним из наиболее динамично развивающихся туристических направлений Центральной Азии"

– Комитет по туризму 

Сообщается, что туризм принес стране свыше $2,2 млрд в этом году. Туризм становится одной из важнейших отраслей экономики центральноазиатской республики.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
695 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.