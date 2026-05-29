Вестник Кавказа

Отношения России и Узбекистана входят в новую эру – Мирзиеев

Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев
© Фото: Сайт президента России
Российско-узбекистанские отношения, будучи проверенными временем, теперь, по словам президента Шавката Мирзиеева, переходят на совершенно новый этап.

Новая эра наступает в отношениях Москвы и Ташкента, такое заявление сделал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на пленарном заседании ПМЭФ-2026.

Глава государства подчеркнул, что Россия выступает в отношении Узбекистана не только как сосед по региону, но и как "стратегический партнер и союзник", связи с которым проверены временем.

"Сегодня наши отношения вступили в новую эру. Сотрудничество стало многоуровневым и разноплановым"

– Шавкат Мирзиеев

Он подчеркнул, что Россия и Узбекистан за последнее десятилетие нарастили свой товарооборот более чем в три раза. Произошло, пояснил президент, и качественные трансформации.

"Мы прошли путь от простой торговли товарами к сложным индустриальным цепочкам, технологическим альянсам, совместному проектированию локализации производств"

– Шавкат Мирзиеев

По словам главы государства, портфель совместных российско-узбекистанских проектов превышает сумму $50 млрд.

Шавкат Мирзиеев также выразил благодарность российскому президенту Владимиру Путину за приглашение на ПМЭФ, а также за "радушный прием" делегации Узбекистана в Санкт-Петербурге.

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