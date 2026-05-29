Отношения России и Узбекистана входят в новую эру – Мирзиеев

Новая эра наступает в отношениях Москвы и Ташкента, такое заявление сделал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на пленарном заседании ПМЭФ-2026.
Глава государства подчеркнул, что Россия выступает в отношении Узбекистана не только как сосед по региону, но и как "стратегический партнер и союзник", связи с которым проверены временем.
"Сегодня наши отношения вступили в новую эру. Сотрудничество стало многоуровневым и разноплановым"
– Шавкат Мирзиеев
Он подчеркнул, что Россия и Узбекистан за последнее десятилетие нарастили свой товарооборот более чем в три раза. Произошло, пояснил президент, и качественные трансформации.
"Мы прошли путь от простой торговли товарами к сложным индустриальным цепочкам, технологическим альянсам, совместному проектированию локализации производств"
– Шавкат Мирзиеев
По словам главы государства, портфель совместных российско-узбекистанских проектов превышает сумму $50 млрд.
Шавкат Мирзиеев также выразил благодарность российскому президенту Владимиру Путину за приглашение на ПМЭФ, а также за "радушный прием" делегации Узбекистана в Санкт-Петербурге.