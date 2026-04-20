Иран сохранил большую часть ВВС и ВМС – СМИ

Несмотря на заявления Дональда Трампа об уничтожении ВВС и ВМС Ирана, Тегеран все еще обладает значительным количеством боевых самолетов и кораблей.

Иранская армия все еще обладает значительной военной мощью. Иранским силам удалось сохранить большую часть ВВС и ВМС. Также Тегеран располагает тысячами ракет и беспилотников, передает NBC News со ссылкой на американскую разведку.

Отметим, что эта информация не корреспондирует с данными Пентагона о значительном военном ущербе, который якобы понес Иран. Как отметили американские военные аналитики, Иран до сих пор обладает свыше 50% всех ВВС, также в распоряжении Тегерана остаются более половины судов ВМС.

В начале апреля лидер США Дональд Трамп заявил, что США удалось полностью уничтожить ВВС и ВМС Ирана. Это было одной из целей военной операции Вашингтона против ИРИ.