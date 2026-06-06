Глава МИД Азербайджана назвал условия для мирного договора с Арменией

В ходе встречи министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Грузии Джейхун Байрамов сообщил, что подписание мирного соглашения с Арменией требует решения ряда важных вопросов.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в Стамбуле обозначил требования для заключения мира с Арменией. Данное заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи глав МИД Турции, Азербайджана и Грузии.

"Для того, чтобы процесс привел к прочному миру, для построения нормальных межгосударственных отношений и подписания итогового соглашения важно полностью выполнить ряд важных вопросов"

— Джейхун Байрамов

Глава МИД АР не привел конкретный список вопросов. Ранее Азербайджан заявлял о необходимости исключить из конституции Армении ссылки на Акт о независимости из-за содержащихся там территориальных претензий.

Отметим, проект договора "Об установлении мира и межгосударственных отношений" руководители министерств иностранных дел Азербайджана и Армении согласовали в Вашингтоне в августе прошлого года.