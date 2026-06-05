Экономика РФ перейдет к сбалансированному росту с 2027 года – Мишустин

Председатель правительства РФ заявил о том, что со следующего года начнется новый инвестиционный цикл национальной экономики и она должна перейти к устойчивому росту.

Российской экономике необходимо вернуться к устойчивому сбалансированному росту уже в 2027 году, такое заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Об этом он указал на оперативном совещании Правительства РФ по итогам прошедшего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Как подчеркнул Мишустин, таким образом экономика России начнет новый инвестиционный цикл.

"Со следующего года необходимо вернуться к устойчивым темпам сбалансированного роста отечественной экономики, запустив новый инвестиционный цикл"

– Михаил Мишустин