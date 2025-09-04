Экономика России перешла от роста к управляемому охлаждению – Новак

Российская экономика в сложных условиях показала устойчивость и рост, а сейчас перешла в период управляемого охлаждения, рассказал Новак. Также он назвал четыре драйвера роста экономики РФ.

Вице-премьер РФ Александр Новак рассказал о ситуации в экономике страны на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) сегодня.

Прежде всего он указал на устойчивость российской экономики.

"Наша экономика показала устойчивость и показала рост в тяжелейших условиях. Если брать последние три года, то рост составил около 10,3% - это выше средних мировых темпов роста"

– Александр Новак

Он добавил, что после стадии бурного роста экономика перешла в период управляемого охлаждения.

Также вице-премьер перечислил основные драйверы экономики России: рост производительности труда, технологические изменения, переориентация потоков внешней торговли, улучшение условий ведения бизнеса.