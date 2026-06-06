Глава МИД Армении рассчитывает на нормализацию отношений с Турцией

Арарат Мирзоян уверен в полной нормализации отношений с Турцией. По его словам, это произойдет в ближайшем будущем.

Армения рассчитывает в ближайшем будущем достичь полной нормализации отношений с Турцией. Такое заявление сделал глава МИД страны Арарат Мирзоян, выступая 8 июня на заседании постоянной парламентской Комиссии по государственно-правовым вопросам.

"Хочу выразить уверенность, что в ближайшей перспективе мы, по сути, придем к полной нормализации"

– глава МИД РА

Руководитель внешнеполитического ведомстве подчеркнул, что между Арменией и Турцией уже существует прямая торговля.

"Сейчас между Арменией и Турцией существует прямая торговля – прямая в таможенном смысле и географическом, несмотря на то, что поставки пока еще осуществляются через территории третьих стран"

– Арарат Мирзоян