Вестник Кавказа

Сборная Азербайджана по мини-футболу встретится с болельщиками в Баку

Вид на Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Победители Евро-2026 по мини-футболу проведут сегодня встречу с болельщиками. Она пройдет в азербайджанской столице.

В воскресенье, 7 июня, в Баку пройдет встреча со сборной Азербайджана по мини-футболу, победившей на чемпионате Европы в Братиславе. Об этом рассказали в Федерации мини-футбола республики.

Начало встречи – в 17:30 по местному времени (16:30 мск). Сначала члены сборной соберутся перед Парком трофеев, а затем отправятся в город на специально выделенном для них автобусе.

Напомним, на этой неделе в Братиславе завершился чемпионат Европы по мини-футболу. В финальном матче азербайджанская сборная со счетом 2:0 переиграла команду Украины.

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