Гросси назвал предположительное место хранения иранского урана

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация обладает примерным пониманием местонахождения урана высокого уровня обогащения. По словам Гросси, уран не покидал первоначального места хранения.
"Мы предполагаем - и я подчеркиваю, именно предполагаем, - что этот материал находится там же, где он находился на момент атак в прошлом году. В целом это является общепринятым предположением. Иранские власти также указывали на это"
– Рафаэль Гросси
Гросси снова подчеркнул, что специалистам МАГАТЭ необходимо получить доступ на иранские ядерные объекты.
По данным организации, Иран располагает порядка 441 кг урана, который обогащен на 60%. Согласно сведениям МАГАТЭ, 200 кг хранятся в подземных хранилищах в районе Исфахана.