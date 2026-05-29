Вестник Кавказа

Гросси назвал предположительное место хранения иранского урана

Атомиум
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Рафаэль Гросси заявил, что уран высокого уровня обогащения, вероятно, не транспортировался за последний год. Примерно половина материалов хранится в районе Исфахана.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация обладает примерным пониманием местонахождения урана высокого уровня обогащения. По словам Гросси, уран не покидал первоначального места хранения. 

"Мы предполагаем - и я подчеркиваю, именно предполагаем, - что этот материал находится там же, где он находился на момент атак в прошлом году. В целом это является общепринятым предположением. Иранские власти также указывали на это"

– Рафаэль Гросси

Гросси снова подчеркнул, что специалистам МАГАТЭ необходимо получить доступ на иранские ядерные объекты. 

По данным организации, Иран располагает порядка 441 кг урана, который обогащен на 60%. Согласно сведениям МАГАТЭ, 200 кг хранятся в подземных хранилищах в районе Исфахана.

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