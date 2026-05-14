В турецкой Аланье пройдет голосование по вопросу сохранения Yandex Go и Uber

В Аланье пройдет голосование относительно будущего сервисов такси Yandex Go и Uber. В голосовании примут участие около 900 водителей.

Ассоциация водителей турецкой Аланьи поставила вопрос о перспективах сохранения сервисов такси Yandex Go и Uber. Решать судьбу сервисов в городе будут порядка 900 танкистов, которые примут участие в голосовании.

Как отметили в объединении, власти региона создадут правовую базу для интеграции сервисов, если водители проголосуют положительно. Если голосование соберет больше голосов "против", работа сервисов в городе может быть ограничена.

В качестве мотивов для профессионального "референдума" называется политика сервисов, которая не учитывает интереса таксистов в туристический период. Власти стремятся найти баланс между цифровыми технологиями и традиционным форматом, отметили в ТАСС.