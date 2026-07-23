Первые семьи вернутся в село Солтанлы Джебраильского района до конца года

Масштабная кампания по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана позволит начать поэтапное заселение первых жителей в село Солтанлы до конца 2026 года.

В Азербайджане первые жители переедут в восстанавливаемое село Солтанлы Джебраильского района до конца текущего года. Об этом корреспонденту Report заявил исполнительный директор Службы восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Новрас Джафаров.

"Завершение строительства села предусмотрено до конца текущего года, после чего планируется поэтапное переселение жителей. На данный момент 50% всех работ по строительству жилых домов в селе завершены, а общий уровень реализации объектов социальной инфраструктуры составляет около 30%"

- Новрас Джафаров

Напомним, возвращение бывших вынужденных переселенцев на освобожденные территории осуществляется в рамках государственной программы "Великое возвращение" в соответствии с поручением главы АР Ильхама Алиева.