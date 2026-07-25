Иран не ведет переговоры с США – МИД ИРИ

Официальный представитель иранского дипведомства сообщил о том, что в настоящее время Тегеран не ведет никаких переговоров с Вашингтоном, хотя никогда не избегал дипломатических способов урегулирования конфликта.

Исламская Республика на данный момент не ведет никаких переговоров с США, сообщил официальный представитель МИД страны Исмаил Багаи.

Соответствующее заявление он сделал в прямом эфире иранского гостелевидения.

По словам дипломата, Иран при этом никогда не отказывался от дипломатического урегулирования конфликта.

Сейчас, когда США вновь нарушили условия меморандума о взаимопонимании "внимание Ирана сконцентрировано исключительно на обороне", подчеркнул он.

"Мы никогда не избегали использовать дипломатический инструмент для защиты наших национальных интересов. Пока противоположная сторона занимается агрессией и нападениями на Иран, наше внимание сконцентрировано исключительно на обороне… На данный момент никаких переговоров с США не ведется"

– Эсмаил Багаи

До тех пор, пока США не посеняют своих позиций, начать "разумный" дипломатический процесс с ними невозможно, обозначил официальный представитель МИД Исламской Республики.