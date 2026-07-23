Доходы от экспорта азербайджанских гранатов за полгода приблизились к $4 млн

В течение первого полугодия 2026 года объем экспорта гранатов из Азербайджана сократился на 9% в годовом выражении и составил 4 575 т на общую сумму почти $4 млн.

Азербайджан в январе-июне 2026 года экспортировал 4 575 т гранатов на сумму $3,999 млн. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет республики.

По сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года экспорт гранатов сократился в натуральном выражении на 452 т, или на 9%. В денежном эквиваленте снижение выручки от поставок составило $299 тыс, или 7%.

Как отметили в таможенном комитете, доходы от реализации гранатов в отчетный период составили незначительную долю в экспортной выручке.

В целом за шесть месяцев внешнеторговый оборот Азербайджана составил $24,661 млрд, что на 1,1% больше в годовом сравнении.

Общий экспорт фруктов и овощей из Азербайджана в первом полугодии 2026 года составил $494 млн. По итогам 2025 года сумма поставок этой продукции достигла $901,5 млн при объеме 845,9 тыс т. Данный финансовый показатель на 27,4% превышает результаты 2024 года.

В 2025 году основную долю сельскохозяйственного экспорта составили помидоры на $192,5 млн, фундук на $170,7 млн и хурма на $144,2 млн.

Кроме того, Азербайджан экспортировал яблоки на $75,1 млн, гранаты на $35,3 млн и картофель на $28,4 млн.