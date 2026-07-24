Анкара заявила о готовности подготовить переговоры по Украине кратчайшие сроки

Турция снова выступила с инициативой в ближайшее время организовать новый раунд переговоров по Украине в Стамбуле, сообщает источник.

Турция вновь выступила с предложением организовать на территории Стамбула новую встречу по украинскому урегулированию, сообщают СМИ со ссылкой дипломатический источник.

Согласно нему, речь идет о том, чтобы организовать очередной раунд переговоров в кратчайшие сроки, пишет РИА Новости.

"Организовать переговоры в Стамбуле можно в кратчайшие сроки. Для этого достаточно сигналов о согласии сторон сесть за стол переговоров"

— источник

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым в Омске, что Мрсква готова к мирным переговорам на базе договоренностей, достигнутых с Киевом в Стамбуле в 2022 году.