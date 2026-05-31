Вестник Кавказа

Курорт Гудаури модернизируют в Грузии

Курорт Гудаури модернизируют в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Гудаури в Грузии к началу зимы демонтируют старые канатные дороги "Хада" и "Сноупарк". На их месте появится новый подъемник. Также в планах установка систем искусственного оснежения на склонах горнолыжного курорта.

В Грузии будет проведена модернизация горнолыжного курорта Гудаури, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Демонтаж двух старых канатных дорог "Хада" и "Сноупарк" состоится до 15 декабря этого года, их заменят на новый подъемник длиной 1,6 тыс м. Также на курорте будет установлен отдельный крытый ленточный подъемник, его длина составит 200 м. Кроме того, в рамках модернизации часть склонов Гудаури оснастят системой искусственного оснежения.

Реализация проекта оценивается в 30 млн лари ($11,4 млн), из которых 20,7 млн поручено выделить Минэкономики Грузии в рамках формирования государственного бюджета на 2027 год.

Ранее стало известно, что на горном курорте Гудаури появится уникальный всесезонный отель Pontus Rotana Gudauri.

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