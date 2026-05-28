На Архызе появятся новые канатки и горнолыжные трассы

В ближайшие годы инфраструктура на горном курорте Архыз расширится: появятся две новые канатные дороги и 30 км трасс для катания.

Курорт Архыз в Карачаево-Черкесии прирастет новыми подъемниками и горнолыжными трассами, этой информацией поделились в пресс-службе правительства республики.

"В настоящее время подрядные организации ведут активное строительство двух канатных дорог в деревнях Лунная поляна и Дукка. На объектах ведется устройство фундаментов"

– правительство Карачаево-Черкесии

К 2030 году на курорте станет больше горнолыжных трасс – их общая протяженность возрастет на 30 км, это одна из стратегических задач в развитии Архыза.

Отметим, что к 2030 году в КЧР планируется запустить аэропорт, который позволит нарастить туристический поток в регион.