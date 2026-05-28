Российский вратарь Матвей Сафонов привел сегодня ко второй за два года победе в Лиге чемпионов парижский футбольный клуб ПСЖ. Сафонов поставил рекорд среди россиян по числу побед в Лиге чемпионов.

ФК "Пари Сен-Жермен" (Франция) второй год подряд занял первое место в Лиге чемпионов по результатам сегодняшнего финального матча против ФК "Арсенал" (Великобритания) в Будапеште. Вратарем на игре выступил россиянин Матвей Сафонов.

Именно Сафонов, по сути, определил исход матча, поскольку впервые за десять лет финальная игра закончилась вничью в основное время: на шестой минуте Кай Хаверц поразил ворота ПСЖ, а на шестьдесят пятой минуте Усман Дембеле забил пенальти "Арсеналу" из-за фола Хвичи Кварацхелия. Из-за этого чемпионство было определено по серии пенальти.

В послематчевых пенальти лучше показал себя французский клуб: 4:3, Матвей Сафонов смог отразить два удара, что и решило исход игры.

Отметим, что Сафонов, защищающий ворота ПСЖ с лета позапрошлого года, стал первым гражданином России в статусе дважды победителя Лиги чемпионов.