Казахстан построит три школы на территории России

Астана выступила с инициативой открытия трех школы с преподаванием казахского языка в Омске, Астрахани и Оренбургской области.

Казахстан планирует построить три школы на территории России. Образовательные учреждения планируется открыть в трех регионах страны, поведал глава экономического ведомства центральноазиатской республики Серик Жумангарин.

"Соответственно, мы выступили с инициативой построить школы в Оренбургской области, в Омске и в Астрахани. С Оренбургом, насколько я знаю, земельный участок уже согласовали, Астрахань и Омск - согласовывают. И когда все это будет готово, мы одновременно подпишем соглашение"

– Серик Жумангарин

Как отметили в Астане, в школах будут изучать два языка – казахский и русский. Реализация проекта займет порядка полутора лет.

Инициатива Казахстана реализуется в рамках сотрудничества с Россией, которая ранее представила проект строительства трех школ в Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях.

Отметим, что Астана и Москвы запустили рабочую группу, которая курирует вопросы открытия казахстанских и российских школ в приграничных районах соседней страны.