Топурия поделился ожиданиями от предстоящего боя в Белом доме

Илия Топурия уверен в своей победе в бою с Джастином Гэтжи. Их поединок станет главным событием турнира UFC в Белом доме.

Действующий чемпион UFC в легкой весовой категории Илия Топурия рассказал, чего ждет от боя с американцем Джастином Гэтжи, который состоится менее чем через две недели.

Он отметил, что много готовился и при необходимости может провести на ринге столько раундов, сколько понадобится, передает YouTube-канал UFC on Paramount+

"Я готовился, у меня хватит выносливости не на пять раундов, а на пять дней. Могу быть там сколько угодно. Знаю, что чувствуешь, когда устал, когда уже не можешь больше – и все равно не сдаешься. Так что я готов"

– Илия Топурия

При этом он выразил уверенность в том, что одержит победу уже в первом раунде.

"Я его (Джастина Гэтжи – прим. ред) прикончу уже в первом раунде. Просто хочу сделать это красиво"

– Илия Топурия

Напомним, бой между Илией Топурией и Джастином Гэтжи состоится 14 июня. Это будет главный поединок турнира UFC Freedom 250, который пройдет в Белом доме.