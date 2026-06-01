Большинство компаний США продолжают работу в РФ – глава AmCham

Глава Американской торговой палаты (AmCham) Роберт Эйджи заявил, что большинство американских компаний продолжают работу в России, несмотря на существующие представления об уходе американского бизнеса из страны.
"Американский бизнес в РФ, работаем много лет. Есть непонимание, что некоторые большие бренды ушли и все решили, что компании ушли. Большинство остались и работают здесь успешно - фарма, например, и другие"
– Роберт Эйджи
Эйджи также подчеркнул, что многие компании из США вернутся в РФ после завершения украинского конфликта.
По словам Эйджи, деловые круги США пока не наблюдают заметного ослабления антироссийских санкций, что противоречит миролюбивой риторике Дональда Трампа, который заявлял о стремлении сотрудничать с Москвой.
Американский бизнес, отметил глава AmCham, ожидает новой встречи лидеров России и США, которая должна привести к активизации контактов между Москвой и Вашингтоном.