Роберт Эйджи, возглавляющий AmCham, заявил, что американский бизнес продолжает сотрудничать с российской стороной. Деловые круги США ожидают новой встречи лидеров двух стран.

Глава Американской торговой палаты (AmCham) Роберт Эйджи заявил, что большинство американских компаний продолжают работу в России, несмотря на существующие представления об уходе американского бизнеса из страны.

"Американский бизнес в РФ, работаем много лет. Есть непонимание, что некоторые большие бренды ушли и все решили, что компании ушли. Большинство остались и работают здесь успешно - фарма, например, и другие"

– Роберт Эйджи

Эйджи также подчеркнул, что многие компании из США вернутся в РФ после завершения украинского конфликта.

По словам Эйджи, деловые круги США пока не наблюдают заметного ослабления антироссийских санкций, что противоречит миролюбивой риторике Дональда Трампа, который заявлял о стремлении сотрудничать с Москвой.

Американский бизнес, отметил глава AmCham, ожидает новой встречи лидеров России и США, которая должна привести к активизации контактов между Москвой и Вашингтоном.