Иран атаковал базы США в Кувейте и Бахрейне

КСИР отчитался об ударах по военным базам США в Кувейте и Бахрейне. Военные США заявили об отсутствии существенного урона.

Военные КСИР (Корпус стражей исламской революции) заявили об ударах по военным базам США на территории Кувейта и Бахрейна, информирует Tasnim.

Целью атаки КСИР стал штаб пятого флота ВМС США. По заявлению Корпуса, удар стал ответом на американскую атаку танкера и вышки связи на острове Кешм.

Сообщается о применении беспилотников и ракет. Цели в Кувейте КСИР атаковал тремя ракетами. Также ракетами был атакован танкер "Паная".

Военные США заявили, что КСИР не достигли своих целей, атаки не нанесли существенного ущерба.

Отметим, что 1 июня CENTCOM (Центральное командование США) отрапортовал об ударах по целям в Иране, связанным с БПЛА. В частности, были атакованы центры управления беспилотниками в Горуке и на острове Кешм. Американские войска при этом также подавили средства ПВО и уничтожили два ударных дрона.

Иран готовится к новой войне

Старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что, несмотря на заявления Ирана и США о желании заключить мирную сделку, стороны все-таки готовятся к новому периоду активных боевых действий, откуда проистекают нынешние обмены ударами.

"Ситуация определенно имеет тенденцию к эскалации, регулярные атаки иранских объектов войсками США и ответные удары КСИР по американским целям об это свидетельствуют. Нельзя верить словам ни Вашингтона, ни Тегерана о настрое на дипломатический диалог, поскольку интересы США и Ирана диаметрально противоположны и говорить о выходе переговоров на заключение документов о некоем длительном мире совершенно не приходится. Поэтому эскалация неизбежно будет усиливаться, что бы ни говорили стороны", - прежде всего сказал он.

"Переговорный процесс между Тегераном и Вашингтоном развивается сейчас вокруг документа, который обеспечил бы более стабильное временное перемирие с возможностью до 60 дней вести более серьезные переговоры по полноценной мирной сделке. Его основные пункты – это деблокада Ормузского пролива, снятие антииранских санкций и разморозка авуаров Исламской Республики. Но даже такой рамочный документ никак не удается согласовать. Дональд Трамп в какой-то момент сказал, что все уже решено и согласовано на 95%, но затем внес коррективы в иранское предложение, которые пошли вразрез с интересами Тегерана, и дело опять застопорилось", - отметил Владимир Сажин.

"Причина неэффективности дипломатического диалога состоит в непредсказуемости обеих сторон. Всем известно, что Дональд Трамп непредсказуем – кто-то говорит, что это черта его характера, кто-то – что такова стратегия его политики, то есть он специально так действует. Так или иначе, из-за этого договариваться о чем-либо с США сейчас крайне сложно. Но и Иран непредсказуем, поскольку до сих пор неизвестно, кто и как управляет государством на самом деле после смерти аятоллы Али Хаменеи. Столкновение двух настолько непредсказуемых сил создает абсолютную неопределенность, когда прогнозировать невозможно даже то, что случится через час, тем более через два-три дня. Поэтому обе стороны закономерно готовятся к провалу переговоров, за которым может последовать только возобновление боевых действий", - подчеркнул востоковед.

Время играет на руку иранской армии: первоначальное перемирие продолжает уже почти два месяца, и все восемь недель КСИР занимался ремонтом своих оборонных и наступательных арсеналов. "Исходя из материалов СМИ, Ирану удалось восстановить многое. В частности, раскопали заваленные ударами США и Израиля подземные хранилища вооружений и боевой техники, прежде всего уцелевших ракет и ракетных установок. Удалось провести ремонтные работы на поврежденных пусковых установках (поврежденные ракеты починить практически невозможно, а установки как раз подлежат ремонту)", - сообщил он.

"Безусловно, разрушенные производственные мощности военно-промышленного комплекса Ирана так быстро не восстановить – это дорогой и долгий процесс, который вполне вероятно растянется на несколько лет. Тем не менее, то, что было в подземных хранилищах, по большей части не пострадало, и такого оружия с глубины уже откопано довольно много. Так что Иран последовательно накапливает и аккумулирует вооружения, ожидая нового этапа боевых действий", - заключил Владимир Сажин.